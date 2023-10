Kawasakis Ninja e-1: Urbanes Fahrvergnügen ohne Emissionen

Kawasaki läutet eine neue Ära ein: Mit der Ninja e-1 und der Z e-1 bringen die Japaner als erster grosser Hersteller kleine Motorräder mit Elektroantrieb für den innerstädtischen Bereich. Das lokal emissionsfreie Duo entspricht in Optik und Konzept den bekannten Baureihen, die Ninja e-1 also im Vollverkleidungsornat mit sportlichem Anspruch, die Z im rassigen Sugomi-Design als fahraktives «Naked Bike». Technisch teilen sich beide die gleiche Basis, so stammt das Fahrwerk weitgehend von den 400er-Verbrennermotorädern ab, die E-Antriebstechnologie hat Kawasaki inklusive der Akkus selbst komplett entwickelt.

Geladen wird zu Hause

Mit einem Elektromotor mit fünf kW / sieben PS Dauerleistung und maximal neun kW / sieben PS ordnet sich die Z e-1 in die 125er-Führerscheinklasse ein. Der Motor ist direkt ohne Kupplung und Getriebe über eine Kette mit dem Hinterrad gekoppelt – das vereinfacht das Fahren und lässt viel Konzentration für das Verkehrsgeschehen übrig. Die Batterie ist dort, wo normalerweise der Verbrennungsmotor sitzt. Die beiden Akkus mit je 1,5 kW Kapazität müssen zum Laden herausgenommen und ins Ladegerät gesteckt werden – an der Haushaltssteckdose sind sie in 3,7 Stunden wieder voll. Das gilt es doppelt einzukalkulieren, denn im Ladegerät kann nur ein Akku gleichzeitig geladen werden.

Eine erste, dank der Übernahme der 400er-Fahrwerksgeometrie durchaus gehaltvolle Geschmacksprobe liefert die Z e-1 im Pariser Verkehrsgewühl. Mit dem Aufsitzen wirkt die Elektro-Z wie ein erwachsenes Vehikel mit ausreichend Platz auch für grössere, nur deutlich leichter: 135 Kilogramm vollgeladen sind elf weniger als bei der Z125, die Fahrwerksspenderin Z400 ist sogar 32 Kilogramm schwerer. Damit turnt die Z e-1 auf schmalen Reifen lässig durchs Verkehrschaos.

Am hinteren Ende des Gitterrohrrahmens sitzt ein Permanent-Synchronmotor, der sich mit maximal neun kW / zwölf PS in die 125er-Klasse einsortiert. Kawasaki Eine leere Batterie wird per Ladegerät an der Haushaltssteckdose in 3,7 Stunden komplett befüllt. Kawasaki Vorm Losfahren zeigt das klar gegliederte, 4,3 Zoll grosse TFT-Farbdisplay die notwendige Aktivierungsprozedur an. Kawasaki

Derbe Lastwechselschläge, wie man sie von früheren E-Motorrädern kennt, haben die Entwickler komplett eliminiert. Äusserst gleichförmig und bestens kontrollierbar schiebt die kleine Japanerin voran, in Eco bis 62 km/h schnell, in Road schon bis zu 85 km/h, mit gedrücktem E-Boost-Knopf erreicht sie die Höchstgeschwindigkeit von 99 km/h. So sind auch kurze Ausflüge Überland möglich. In der Stadt schwimmt man damit überall vorne mit, die mit Bedacht gewählte Rekuperationsstärke fördert das unkomplizierte Fahrvergnügen.

Im WMTC-Zyklus reichen zwei prallvolle Akkus für rund 72 Kilometer – das ist nicht viel, dürfte im urbanen Umfeld, für das Kawasaki die e-1-Modelle konzipiert hat, aber genügen. Dass sich das TFT-Display mit dem Smartphone verbinden lässt und unter der abschliessbaren Akkuklappe noch ein kleines Staufach für Portemonnaie, Papiere und Handy verbleibt – leider ohne Ladebuchse – sind nette Beigaben. Die Preise starten bei rund 8300 Franken – das ist deutlich über dem 125er-Niveau, doch wer elektrisch in dieser Klasse «echtes» Motorrad fahren möchte, findet derzeit kaum Alternativen.