Brust-OP ohne Vollnarkose: Das steckt hinter der neuen Methode

Dank eines speziellen Verfahrens ist eine Brustvergrösserung jetzt ohne Vollnarkose in nur wenigen Minuten möglich. Wir klären mit zwei Experten, was dahintersteckt.

Neuer Eingriff : Brust-OP ohne Narkose? Das steckt hinter der Blitz-Methode

Eine neue Methode zur Brustvergrösserung verspricht eine OP in unter einer Stunde – nach zwei Tagen sei man wieder fit. Wir klären, was hinter dem Verfahren steckt und was die Risiken sind.