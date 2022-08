Dornach SO: Neuer Elterntaxi-Parkplatz vor Schule – «Mir fehlen echt die Worte»

Dieses Schild vor dem Schulhaus Brühl in Dornach SO sorgt aktuell für Aufregung im Netz.

In Dornach SO gibt es jetzt einen Parkplatz für Elterntaxis.

«Bedenklich, dass Gemeinde Elterntaxis explizit unterstützt»

Letzter Ausweg Fahrverbot

Zu oft sei es in der Vergangenheit zu gefährlichen Situationen mit Autos vor dem Schulhaus gekommen. Aufklärungsarbeit und Massnahmen hätten bisher die Wirkung verfehlt. Mit der klaren Beschilderung wolle man dem entgegenkommen, um die «sehr problematische Situation» zu verbessern, so Urech. «Wir verstehen die Kritik auf Facebook an Elterntaxis und sehen das absolut gleich. Eltern sollen ihren Kindern das Schulweg-Erlebnis lassen», sagt er und fügt an: «Wenn es mit der jetzigen Beschriftung nicht zu einer Verbesserung kommt, stellt sich die Frage nach einem temporären Fahrverbot vor der Schule.»