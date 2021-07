Kuhgler im Game - Neuer «Fortnite»-Gegenstand bringt Chaos ins Spiel

So sieht der Kuhgler in Aktion aus.

Wie bekommt man den Kuhgler?

Die begehrten Luftkissen sind in normalen Kisten und IO-Truhen verfügbar, sowie aus Versorgungsladungen. Ausserdem gibt es in Rick Sanchez’ Basis die Kuhgler für 25 Goldbarren zu kaufen. Der Preis ist somit für ein «seltenes» Objekt eher niedrig, doch kann nur ein einziger Kuhgler pro Spiel gekauft werden. Die Meinungen der Community zum neuen Fortbewegungsmittel sind jedoch gespalten.

Nachdem der Kuhgler im kompetitiven Spielmodus aufgrund von Problemen vorübergehend entfernt werden musste, sind einige Fans der Meinung, dass es besser so bleiben sollte. Das Fortbewegungsmittel sorgt für einiges an Chaos, da es schnell die Richtung wechselt und beim Abprallen von Kanten sehr unvorhersehbar ist. Auf Twitter kommt so der Wunsch auf, dass Epic einen separaten Modus mit dem Kuhglern machen soll. So schreibt ein User, dass Sumo-Kämpfe im Kreativmodus gespielt werden können. In den nächsten Tagen werden wir bestimmt mehr von Spielern erstellte Maps sehen, die für Kuhgler gebaut wurden.