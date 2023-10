Neuer HSG-Campus beim Platztor mit mehrjähriger Verzögerung im Bau

Bezug des Neubaus voraussichtlich zwei Jahre später

Das Bau- und Umweltdepartement sowie das Bildungsdepartement werden noch in diesem Herbst bei der Regierung den Widerruf des Zuschlags beantragen und eine Neuausschreibung vornehmen. Diese Neuausschreibung soll voraussichtlich Mitte 2024 beginnen, und ein Baubeginn wäre dann 2028 möglich. Aufgrund dieser unerwarteten Verzögerung verschärft sich das bereits bestehende Problem der Raumknappheit an der HSG noch weiter.

8600 Quadratmeter zu wenig

Wie in ihrer Medienmitteilung bekannt gegeben, verzeichnet die Universität jedes Jahr ein Wachstum in der Studierendenzahl. Trotz des kürzlich durch Spendengelder finanzierten Square-Gebäudes – der Neubau der Universität – gibt es bereits einen Raummangel an der HSG. «Das Gebäude ist als Experimentierort für Lehr- und Lerninnovationen eine Ergänzung, nicht aber ein Ersatz für den Campus Platztor», heisst es in der Mitteilung.