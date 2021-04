Frankreich : Neuer landesweiter Lockdown tritt in Kraft

Am Samstag ist es soweit: In Frankreich kommt es zu einem weiteren Lockdown. Unter anderem gilt eine nächtliche Ausgangssperre ab 19 Uhr.

In Frankreich tritt der dritte landesweite Lockdown in Kraft.

In Frankreich tritt am Samstag zum dritten Mal ein landesweiter Lockdown in Kraft. Angesichts der dritten Corona-Welle werden die bereits in 19 Verwaltungsbezirken geltenden Beschränkungen für vier Wochen auf das ganze Land ausgeweitet. Damit gilt in ganz Frankreich unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre ab 19.00 Uhr, die meisten Geschäfte müssen geschlossen bleiben.