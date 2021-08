Gesundheitsminister Jens Spahn : Neuer Lockdown? «Für Geimpfte und Genesene sicher nicht»

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn überrascht mit einer Aussage. Kanzlerkandidat Armin Laschet legt sogar noch einen drauf.

Laut Kanzlerkandidat Armin Laschet soll es nie wieder einen Lockdown geben in Deutschland.

Der Bundestag befasst sich am Dienstag in einer Sondersitzung mit dem Thema.

Deutschland will den Inzidenzwert abschaffen.

Jens Spahn überraschte mit einer Aussage in den «Tagesthemen» der ARD. Auf die Frage, ob es bei steigender Inzidenz im Herbst wieder einen Lockdown geben wird, sagte der deutsche Gesundheitsminister: «Für Genesene und Geimpfte sicher nicht», wie die «Bild» schreibt. In Deutschland wird die 2G-Regel diskutiert. Diese besagt, dass Geimpfte und Genesene gewisse Vorteile erhalten könnten. Spahn hält dies für einen vernünftigen Weg. «Geimpfte und Genesene sollen es durchaus leichter haben», so Spahn.