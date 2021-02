Ab Samstag : Neuer Lockdown in Melbourne – keine Zuschauer bei Australian Open

Die australische Metropole Melbourne verhängt wegen eines neuen Corona-Ausbruchs einen fünftägigen Lockdown. Betroffen von den ab Samstag geltenden Verschärfungen ist auch das Australian Open.

Wegen des Corona-Ausbruchs in einem Flughafen-Hotel gilt in der australischen Metropole Melbourne wieder ein fünftägiger Lockdown. Wie der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, am Freitag erklärte, tritt dieser an diesem Freitag um 23.59 Uhr im gesamten Bundesstaat in Kraft. Schulen und Geschäfte bleiben in dieser Zeit geschlossen, Restaurants dürfen nur Speisen zum Abholen anbieten. Zudem dürfen die Menschen ihre Häuser und Wohnungen nur für wichtige Dinge verlassen, ausserhalb der eigenen vier Wände herrscht eine Maskenpflicht.