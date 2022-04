Filmprojekt pausiert : Neuer #Metoo-Fall? Bill Murray soll sich am Set «unangemessen» verhalten haben

Nachdem vergangene Woche eine Beschwerde eingetroffen und die Produktion am Montag kurz pausiert worden war, fiel am Donnerstag schliesslich der Entscheid: Die Produktion wird auf unbestimmte Zeit gestoppt. Das haben Quellen gegenüber dem Newsportal «Deadline» bestätigt.

Produktionsfirma kommentiert die Vorwürfe nicht

Die Dreharbeiten begannen vergangenen Monat. «Nach Überprüfung der Umstände wurde entschieden, dass die Produktion zu diesem Zeitpunkt nicht fortgesetzt werden kann», schrieb Searchlight Pictures in einem Brief an die Schauspieler und die Crew, der der «New York Times» vorliegt. «Wir sind Ihnen allen sehr dankbar für alles, was Sie in dieses Projekt investiert haben.» Zu Murray oder zur genauen Natur der Beschwerde äusserte man sich nicht.