BA.2 – Neuer Omikron-Subtyp wird immer mehr bei Geboosterten festgestellt

Ein Subtyp der Coronavirus-Variante Omikron lenkt die Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf sich. In Dänemark dürfte die Untervariante BA.2 gerade die ursprüngliche Omikron-Variante BA.1 verdrängen: Lag Ende 2021 der Anteil an Infektionen mit dieser Mutation bei knapp 20 Prozent, macht BA.2 inzwischen 50 Prozent aller Infektionen aus – Tendenz steigend. Muss man sich deswegen Sorgen machen?

Was ist BA.2 und wie gefährlich kann es werden?

Für die Virologin Christina Pagel zeigten die Zahlen aus Dänemark, dass der neue Subtyp besonders bei geboosterten Menschen auftaucht. «Es ist ein wenig seltsam, dass die Zahl der Fälle und Spitaleinweisungen in Dänemark immer noch zunimmt, während sie in Ländern wie Grossbritannien wieder sinken», schreibt sie auf Twitter. Laut «Our World in Data» wurden in Dänemark 58,5 Prozent der Menschen schon geboostert; in Grossbritannien hingegen haben nur 53 Prozent der Bevölkerung eine dritte Impfung erhalten.