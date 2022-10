«K-Tipp»-Analyse: Neuer Preisvergleich bei Lebensmitteln – Coop und Aldi sind jetzt günstiger

Am günstigsten ist demnach Aldi.

Die Energiekrise macht Lebensmittelpreise teurer. Doch es gibt auch Produkte, die günstiger geworden sind . Das beweist der Preisvergleich von «K-Tipp» , der am Mittwoch im Konsumentenmagazin erschien.

1. Platz: Aldi

Am günstigsten ist Aldi Suisse. Der Warenkorb ist fast drei Franken günstiger als noch vor zwei Jahren. Grund dafür sind Maiskölbchen und Silberzwiebeln, die Aldi jetzt von der Eigenmarke Natures Gold führt. Sie sind acht Franken günstiger als zuvor die Chirat-Produkte. Die Medienstelle von Aldi Suisse sieht das Ergebnis als Bestätigung, die Preise auch in der aktuell schwierigen Situation tief zu halten.

2. Platz: Lidl

Bei Lidl Schweiz verteuerte sich der Warenkorb um gut fünf Franken. Laut den Testern ist mehr als die Hälfte der Produkte teurer als vor zwei Jahren. Lidl-Schweiz-Sprecher Mathias Kaufmann sagt, dass Lidl nach wie vor alles daran setze, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Er kritisiert, dass es keinen qualitativen Vergleich gibt. So sei der bei Lidl getestete Kamillentee ein Bioprodukt mit hochwertigem Doppelkammerbeutel, was nicht vergleichbar sei mit nicht-Bio Produkten mit Einkammer-Schwimmbeuteln.

3. Platz: Coop

Der Warenkorb von Coop ist dank Ausbau von Prix Garantie über sechs Franken günstiger geworden. So stammt etwa der günstigste Mascarpone nicht mehr von Galbani, sondern vom Schweizer Hersteller Züger, der weniger als die Hälfte kostet. Laut Coop-Sprecher Kevin Blättler hat die Detailhändlerin im vergangenen Jahr rund 130 Millionen Franken in Form von günstigeren Verkaufspreisen an die Kundschaft weitergegeben und senkte auch seit Anfang dieses Jahres die Preise von weiteren 100 Produkten.