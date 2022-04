Elektromobilität: Neuer Ratgeber zeigt, wieso sich der Kauf eines E-Autos lohnt

Der Weg ist vorgespurt: Immer mehr Autofahrerinnen und Autofahrer entscheiden sich in der Schweiz für ein Elektroauto. Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres waren über 16 Prozent der Neuzulassungen E-Autos. Fast jedes sechste Auto war damit mit einem elektrischen statt einem fossilen Antrieb ausgestattet. Laut einer Umfrage des TCS könnten sich in den nächsten drei Jahren mehr als die Hälfte der Autofahrenden den Kauf eines Elektrofahrzeugs vorstellen.