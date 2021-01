1 / 4 Gelungenen Auftakt für Roman Josi: Dem Schweizer gelang im ersten Spiel der neuen NHL-Saison sein 450. Skorerpunkt. USA TODAY Sports Damit löst er Mark Streit (3) als besten Schweizer Punktesammler in der NHL ab. USA Today Sports Der Verteidiger erzielte in in 820 Saison- und Playoffspielen 100 Treffer und 349 Vorlagen. USA Today Sports

Darum gehts In den USA und Kanada hat die neue, verkürzte NHL-Saison begonnen.

Zum Auftakt besiegten die Nashville Predators die Columbus Blue Jackets 3:1.

Roman Josi gelang der Assist zum 3:1 ins leere Tor. Der 450. Skorerpunkt des Berners bedeutet einen neuen Rekord. Noch nie gelangen einem Schweizer mehr Punkte in der NHL.

450 Skorerpunkte eines Schweizers in der NHL – es ist ein Wert, von dem nicht viele glaubten, dass er übertroffen würde. Doch nun hat Roman Josi Mark Streit als produktivsten Schweizer Spieler aller Zeiten in der besten Eishockey-Liga der Welt abgelöst.

Beim 3:1-Auftaktsieg der Nashville Predators gegen die Columbus Blue Jackets (mit dem Schweizer Dean Kukan) gelang dem zum besten Verteidiger der letzten Saison ausgezeichnetem Josi der Assist zum letzten Treffer ins leere Tor. Damit steht der Berner nach 710 Saison- und Playoffspielen in der NHL bei 450 Punkten (119 Tore/331 Assists). Mark Streit gelangen in seiner NHL-Karriere in 820 Saison- und Playoffspielen 100 Treffer und 349 Vorlagen.

Einen gelungenen Start feierte auch ein anderer Schweizer: Nino Niederreiter. Der Bünder erzielte auf sehenswerte Art und Weise beim 3:0-Auswärtssieg der Carolina Hurricans bei den Detroit Red Wings in der 4. Minute den Führungstreffer. Am Ende der Partie konnte sich Niederreiter, der über 15 Minuten Eiszeit erhielt, über die Wahl zum besten Spieler freuen. Am Tag zuvor hatte die Saison bereits für NHL-Neuzugung Pius Suter begonnen. Der frühere Spieler der ZSC Lions blieb mit den Chicago Blackhawks gegen Titelverteidger Tampa Bay jedoch chancenlos.

Verspäteter Start – keine Blase mehr

Der Start in die neue NHL-Saison erfolgte für alle rund drei Monate später als gewohnt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Saison von 82 auf 56 Spiele eingedampft, die Mannschaften wurden in vier neue Divisionen eingeteilt. Die 24 amerikanischen Teams spielen in drei Divisionen, die sieben kanadischen Mannschaften bilden eine vierte. Wegen der Reisebeschränkungen spielen die Divisionen in der regulären Spielzeit ausschliesslich untereinander. Die Mannschaften konnten sich nur in kurzen Trainingscamps auf die Saison vorbereiten, auf Vorbereitungsspiele wurde verzichtet.

Anders als im vergangenen Spätsommer wird nicht mehr in einer «Bubble» gespielt, als die Vorsaison in Edmonton und Toronto beendet wurde. Jetzt ist jeder für sich selbst verantwortlich – und für die Gesundheit der anderen. Es wird allerdings täglich auf das Coronavirus getestet – mit unterschiedlichen Folgen in Kanada und den USA.

Spielverschiebungen und fehlende Zuschauer

In Kanada folgen auf einen positiven Test zwingend 14 Tage Quarantäne. Spieler in den USA brauchen nach einem ersten positiven Test im Abstand von je 24 Stunden zwei negative Test-Ergebnisse. Bei einem zweiten positiven Test gilt der Spieler als bestätigt positiv und muss mindestens zehn Tage lang pausieren. In der ersten Testphase vor dem Start gab es bereits 27 positiv getestete Spieler, 17 davon aus Dallas. Die Dallas Stars können deswegen nicht planmässig in die Saison starten, die ersten Spiele des Teams wurden verschoben. Weitere Verlegungen dürften kaum zu vermeiden sein.

Betreffend Zuschauer gelten die lokalen, regionalen und landesweiten Regeln sowie die Vorschriften der NHL. In der Folge können zum Start drei Mannschaften Zuschauer in die Halle lassen. Aber auch bei den Florida Panthers, den Arizona Coyotes und den Dallas Stars ist das nur mit reduzierter Kapazität erlaubt.