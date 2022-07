Bestzeit unterboten: Neuer Rekord – sie klettern in 13 Stunden über Eiger, Mönch und Jungfrau

Sie bezwangen Eiger, Mönch und Jungfrau hintereinander in 13 Stunden und acht Minuten.

4780 Höhenmeter hinauf, 4804 Meter wieder hinunter – oder anders gesagt: Eiger, Mönch und Jungfrau hintereinander bewältigen. Die beiden Schweizer Speed-Kletterer Nicolas Hojac und Adrian Zurbrügg schafften die sogenannte Swiss-Skyline-Route in neuer Rekordzeit. In Zahlen heisst das: 13 Stunden und acht Minuten. Damit unterboten sie die Bestzeit der verstorbenen Schweizer Kletter-Legende Ueli Steck um drei Stunden und zwei Minuten.

Einfach nur weg mit den Schuhen

Die Gefahr eines tödlichen Absturzes ist beim Speed-Klettern zwar präsent, aber man habe keine Angst und denke jeden Schritt daran, sagt der von Ausrüster Mammut gesponserte Athlet Hojac. Ihm und Zurbrügg kam es zugute, dass es in den Bergen aktuell sehr wenig Schnee hat. So mussten sie die Steigeisen weniger anziehen und waren dadurch schneller unterwegs. Stets ihre Konzentration hochhalten mussten sie aber auch wegen Steinschlags. Sie waren zwar die meiste Zeit auf einem Grat unterwegs, aber es gab Stellen, wo es brüchig war und etwas passieren konnte.

Nach ihrer Tortur über drei der berühmtesten Schweizer Berge freute sich Hojac am meisten darauf, seine Schuhe auszuziehen. «Beim Downhill-Run zum Schluss, wenn man schon kaputt ist, aber noch runterrennt, um möglichst schnell ans Ziel zu kommen, auch wenn es nicht das Gesündeste für die Knie ist, tun einem die Füsse sehr weh.» Hunger verspürten sie nicht, da der Magen noch auf Leistung getrimmt war. Aber sie freuten sich darauf, kaltes Wasser zu trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Hojak verlor nach eigenen Angaben auf ihrer Tour rund 2,5 kg an Gewicht.

Hojac trainierte viel mit Steck

Für Hojac und Zurbrügg ist es bereits das zweite Mal, dass sie eine Bestzeit von Ueli Steck unterbieten. 2020 waren sie bei der Spaghetti-Tour über 18 Gipfel im Monte-Rosa-Massiv schneller. Ihnen sind diese Rekorde aber nicht wichtig. Hojac erzählt, dass er früher mit Steck viel trainierte und ihn gut kannte. «Für mich heisst das nun nicht, dass ich besser bin als Ueli. Ich weiss genau, dass ich noch lange nicht auf dem Level bin, wie er es war. Ich bin überzeugt, dass wenn wir jetzt ein Rennen am selben Tag machen könnten, er schneller wäre.» Steck verunglückte aber 2017 am Nuptse in Nepal tödlich.