Positivtestraten von 50 Prozent : Neuer Rekordwert von über 102’000 Neuinfektionen in den USA

Einen Tag nach der Präsidentschaftswahl verzeichnen die USA erneut über 100’000 neue Corona-Fälle. In einigen Bundesstaaten ist jeder zweite Test positiv.

Der bisherige US-Rekord wurde am 30. Oktober mit 100’233 Neuinfektionen registriert, dem bislang höchsten Wert weltweit. Zudem wurden zuletzt erstmals seit drei Monaten wieder mehr als 50’000 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt.

Der Anteil der positiven Tests liegt in South Dakota bei über 50 Prozent und in Iowa und Wyoming bei über 40 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet Positivtestraten von über fünf Prozent als besorgniserregend, weil sie auf eine unentdeckte Übertragung hinwiesen. Die USA sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.