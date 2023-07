FC Bayern: Neuer-Rückkehr verzögert sich – verhindert das einen Wechsel von Sommer?

Dessen Heilungsverlauf ist wohl nicht ganz so gut wie gedacht.

Das Comeback von Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer verzögert sich einem Medienbericht zufolge. Wie der TV-Sender Sky am Freitag mitteilte, wird der seit Dezember pausierende Fussball-Nationaltorhüter nicht wie geplant am nächste Woche beginnenden Teamtraining teilnehmen. Demnach ist auch fraglich, ob der 37-Jährige die Münchner auf die Asien-Reise vom 24. Juli bis 3. August begleiten wird. Neue Tests sollen in der kommenden Woche Aufschluss über Neuers Zustand geben.