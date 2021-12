Kinostarts Dezember 2021 – Neuer Spidey-Streifen knackt bereits vor dem Kinostart Rekorde

Der sehnsüchtig erwartete «Spider-Man: No Way Home» kommt endlich ins Kino, Penélope Cruz spielt im neuen Almodóvar eine Mutter, die bei der Entbindung eine junge Frau kennenlernt – das und mehr kommt jetzt ins Kino.

Der Trailer zu «Spider-Man: No Way Home». Sony

Darum gehts Hier stellen wir dir die spannendsten Kinostarts der Woche vor.

Tom Holland schwingt als Spider-Man mit Zendaya durch die Lüfte.

Penélope Cruz spielt in einem Drama um zwei Frauen, die gleichzeitig entbinden.

Die singenden Tiere aus «Sing» sind mit einer Fortsetzung zurück.

Ein Wolfswelpe und ein Löwenjunges werden entführt.

«Spider-Man: No Way Home»

Spidey ohne Spinnennetz-Maske: «Spider-Man: No Way Home» macht nahtlos dort weiter, wo der Vorgängerstreifen «Far From Home» aufgehört hat. Nachdem Spider-Man vom Bösewicht Mysterio (Jake Gyllenhaal) demaskiert wurde, ist sein Leben durcheinander gewirbelt.

Das Spazieren durch die Strassen New Yorks gestaltet sich mühsam. Spidey alias Peter Parker und MJ (Zendaya) werden ständig erkannt und bedrängt. Hilfe sucht Spider-Man bei Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) .

Holland gab 110 Prozent

Der Magier soll die enthüllte Identität durch einen Zauber rückgängig machen. Dabei ruft er allerdings bekannte Schurken wie Electro (Jamie Foxx), Green Goblin (Willem Dafoe) und Doc Ock (Alfred Molina) auf den Plan, die zu Spidey strömen.

«Wenn ich sage, es floss viel Blut, Schweiss und Tränen, ist das nicht übertrieben», sagt Tom Holland zum «Collider». Solche Filme zu drehen sei tough, besonders in der Spider-Man-Rolle: «Wir glauben alle so stark an diese Figuren und wir geben 110 Prozent.»

Spidey knackt Rekord

Der neue Spidey-Streifen wurde sehnsüchtig erwartet: Wie «Collider» berichtet, hat der Film bereits vor Kinostart Vorverkaufs-Rekorde gebrochen. Unter anderem tweetet die kanadische Kinokette Cineplex, dass es ihr grösster Vorverkauf aller Zeiten war .

Beim amerikanischen Kinoticket-Anbieter Fandango wurden am ersten Tag des Vorverkaufs in nur zwei Stunden die meisten Karten in 2021 gekauft. Damit toppt « Spider-Man » auch den bisherigen Rekordhalter «Black Widow».

«Madres paralelas»

Sie sind ungeplant schwanger geworden und alleinstehend – die 40-jährige Fotografin Janis (Penélope Cruz) und die Teenagerin Ana (Milena Smit) stehen im neuen Drama von Pedro Almodóvar im Zentrum.

Sie treffen in einem Spitalzimmer aufeinander, die Entbindung steht bevor. Auf der einen Seite ist da Janis, die ein gutes Gefühl hat und sich auf ihr Kind freut.

Ana wurde bedroht

Auf der anderen Seite steht die verängstigte Ana: Wer der Vater des Kindes ist, das sie bald gebären wird, weiss sie nicht. Sie wurde von mehreren Männern erpresst und vergewaltigt. «Hab keine Angst, alles wird gut», sagt Janis zu ihr .

Die beiden Frauen laufen gemeinsam durch die Spitalflure und Janis versucht, ihre Zimmergenossin zu bestärken. Nach der Entbin d ung bleiben sie weiterhin in Kontakt – bis es schwierig wird. Knotenpunkt der Story: «Die beiden Mütter kommen aus unterschiedlichen Verhältnissen», sagt Almodóvar zu «Nice Matin».

Der Trailer zu «Madres paralelas». Pathé Films

«Sing 2»

Die singenden Tiere aus «Sing» kehren zurück: Die musikalische Gruppe hat das Moon Theater hinter sich gelassen, es geht auf in die Show-Metropole Redshore City.

Koala Buster Moon (Originalstimme Matthew McConaughey, Synchro Bastian Pastewka) versammelt unter anderem wieder Schweinemutter Rosita (Reese Witherspoon/Alexandra Maria Lara) und das Stachelschwein Ash (Scarlett Johansson/Stefanie Kloss).

Der Trailer zu «Sing 2». Universal

«The Wolf and the Lion»

Nach dem Tod ihres Grossvaters sehnt sich Alma (Molly Kunz) nach dem Gefühl von Heimat. Sie kehrt zurück zum Ort, wo sie aufgewachsen ist, einer Waldhütte in Kanada.

Dort findet sie einen Wolfswelpen und ein Löwenjunges, das einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Als ein Ranger vor ihrer Hütte auftaucht, entreisst er ihr die beiden und Alma sucht die Tierkinder im ganzen Land, um sie zu retten.

Der Trailer zu «The Wolf and the Lion». Ascot Elite

