Harvard University - Neuer Spucktest sagt dir nach einer Stunde, ob du positiv oder negativ bist

Entwickelt haben dieses Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Wyss Institute an der Harvard University in Cambridge. Mehr als das Testkit, etwas Spucke und ein Smartphone braucht es für die Anwendung nicht, wie das Team um Helena de Puig im Fachjournal «Science Advances» schreibt. Entsprechend kann der Test auch zuhause durchgeführt werden. Das Ergebnis wird über eine Smartphone-App übermittelt. Sollte der Test positiv sein, kann darüber auch gleich das Gesundheitsamt informiert werden.

Neue Varianten sind kein Problem

Das Test-System erkennt laut den Forschenden sogar, welche Virusvariante vorliegt. «Wir haben gezeigt, dass unsere Plattform so programmiert werden kann, dass sie neu auftretende Varianten erkennt, und dass wir sie recht schnell umfunktionieren können», zitiert Wissenschaft.de de Puigs Kollegen James Collins. In der vorliegenden Studie habe man sich auf die Alpha-, Beta- und Gamma-Variante konzentriert, «aber man könnte die Plattform ohne weiteres an die Delta-Variante und andere neu auftretende Varianten anpassen.»

Möglich ist das, weil das Test-Kit modular aufgebaut: In einer ersten Kammer erkennen spezielle Enzyme, ob in der Speichelprobe überhaupt Sars-CoV-2-Virusmaterial enthalten ist – ob also eine Infektion vorliegt oder nicht. In weiteren Kammern reagieren sie auf die Gensequenzen der unterschiedlichen Mutanten.