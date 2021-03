Der neue CEO Ralph Hamers trat am 1. September in die UBS ein und übernahm den Chefposten per 1. November.

Die UBS legte am Freitag ihren Geschäftsbericht vor. Er gibt Einblick in die Vergütung in der Konzernspitze.

Viele Unternehmen leiden stark unter der Corona-Krise. Nicht so die UBS. Die Grossbank hat im vergangenen Jahr ihren Gewinn kräftig gesteigert (siehe Box). Gestiegen ist teils auch die Vergütung an der Konzernspitze.

1 Millionen Franken pro Monat

Ermottis Nachfolger Ralph Hamers trat bereits am 1. September in die UBS ein und übernahm den Chefposten per 1. November. Für diese vier Monate bis Jahresende erhielt Hamers 4,2 Millionen Franken, also rund 1 Million Franken pro Monat.