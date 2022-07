Matthäus springt ein : Neuer vergisst Portemonnaie im Taxi – Fahrer ist von Finderlohn enttäuscht

Vor einigen Wochen stieg Manuel Neuer, Goalie und Captain der Bayern, am Münchner Odeonsplatz in ein Taxi, um sich zu einem Mehrfamilienhaus kutschieren zu lassen. Der Taxifahrer Hazir Stublla erkannte den prominenten Fahrgast natürlich sofort, wollte jedoch nicht aufdringlich sein und sprach Neuer nicht an.

Nur ein Trikot im Paket

Für den 48-jährigen Stublla war sofort klar, dass er als ehrlicher Finder das Portemonnaie zurückgeben wird. Er machte sich deshalb bereits am nächsten Tag auf eine Odyssee durch München, suchte die Adresse des Torhüters in Bayerns Hauptstadt auf, fuhr zum Haus des 36-Jährigen an den Tegernsee, jedoch ohne Neuer anzutreffen. Also brachte der Taxilenker die Geldbörse zu Neuers Berateragentur.