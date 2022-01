Guinness-Buch bestätigt : Neuer Weltrekord – 19-Jährige umrundet die Welt alleine im Flugzeug

Zara Rutherford ist die jüngste Frau, die alleine in einem Flugzeug um die Erde geflogen ist. Die Tochter zweier Piloten fliegt schon seit sie 14 Jahre alt ist.

Zwischenlandungen auf fünf Kontinenten

«Hoffe, Frauen und Mädchen weltweit für das Fliegen zu begeistern»

Kurz vor der Landung in Belgien wurde Rutherford von weiteren Flugzeugen eskortiert, die in einer Formation flogen, wodurch ein riesiges «V» (Symbol für das englische Wort «Victory», auf Deutsch «Sieg») am Himmel zu sehen war. Am Boden winkte sie jubelnden Menschenmengen zu. Anschliessend umarmte sie ihre Eltern und legte sich eine britische und eine belgische Flagge um. Mit ihrem Rekord will Rutherford junge Frauen und Mädchen weltweit für das Fliegen begeistern. Sie will auch dazu beitragen, dass es attraktiver für Frauen wird, ein Studium in den zum Fliegen nützlichen Fächern zu wählen.