Belgien : Neuer Weltrekord – mit 17 Jahren flog Mack Rutherford alleine um den Globus

Der junge Belgier kam am Mittwoch in Sofia an und vollendete damit seine Weltumrundung. Damit tritt er in die Fussstapfen seiner Schwester.

Ein britisch-belgischer Teenager hat in einem Ultraleichtflugzeug einen Altersrekord für eine Solo-Weltumrundung aufgestellt. Der 17-jährige Mack Rutherford landete am Mittwoch in Bulgarien, wo sein Trip vor fünf Monaten begonnen hatte. Damit wurde er zum jüngsten Piloten, dem dies in der Historie der Luftfahrt gelang. Mit seiner Landung westlich der Hauptstadt Sofia kann Rutherford gleich zwei Einträge im Guinnessbuch der Rekorde beanspruchen: Er wurde zur jüngsten Person, die alleine um die Welt geflogen ist sowie zur jüngsten Person, der dies in einem Ultraleichtflieger gelang.