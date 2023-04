Spanierin Beatriz Flamini lebte 500 Tage in kompletter Isolation in einer Höhle

Die Spanierin Beatriz Flamini hat ein extremes Experiment durchgeführt: Sie hat freiwillig 500 Tage in vollkommener Isolation unter der Erde gelebt. Seit November 2021 hatte sie also keinen Kontakt mehr zur Aussenwelt. Laut Forschern hat es so etwas bisher noch nie gegeben. Die Spanierin wusste weder vom Ukraine-Krieg noch vom Ende der Corona-Pandemie.

Die Höhle, in der sie lebte, liegt etwa 70 Meter tief in der südspanischen Provinz Granada. «Ich habe diese ganze Zeit mit niemandem gesprochen, nur mit mir selber», sagte die Bergsteigerin, Kletterin und Höhlenforscherin. Die 50-Jährige hatte zunächst etwas Schwierigkeiten, ihr Gleichgewicht zu halten, machte ansonsten aber einen guten Eindruck – gesundheitlich und emotional.

So war das Leben in der Höhle

Flamini hatte den Angaben zufolge ein Zelt in der Höhle. Ein Team versorgte sie regelmässig mit Lebensmitteln, Wasser, Kaffee und sonstigem Material, das in einer «Sicherheitszone» hinterlassen wurde. Diese Zone wurde per Kamera rund um die Uhr überwacht. Flamini musste aus Sicherheitsgründen dort regelmässig vorbeischauen, «damit wir sicher sein konnten, dass es ihr gut geht», so Höhlenforscher Paco Morales.