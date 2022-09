Match zur Eröffnung : Neuer Weltrekord zum Abschluss? Real Madrid will Roger Federer

Über 81’000 Fans werden im renovierten Fussballpalast von Real Madrid Platz haben. Beim Fussballclub hat man für die Eröffnung ganz grosse Pläne – mit Roger Federer.

Laut Medienberichten will Real Madrid für die Eröffnung des renovierten Stadions ein Showmatch zwischen Federer und Nadal – vor über 81'000 Fans.

Darum gehts Roger Federer gab am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt.

Beim Fussballclub Real Madrid will man nun davon profitieren.

Gerüchten zufolge wollen sie im neuen Bernabeu-Stadion ein letztes Duell zwischen Federer und Nadal austragen.

Nach dem Laver Cup am kommenden Wochenende ist Schluss: Roger Federer hat am vergangenen Donnerstag seinen Rücktritt vom Profi-Tennis erklärt. Einer der ersten Rivalen, die sich öffentlich und emotional meldeten, war Rafael Nadal: «Es war ein Vergnügen, aber auch eine Ehre und ein Privileg, all diese Jahre mit dir zu teilen und so viele tolle Momente auf und neben dem Platz zu erleben.»

Dann fährt der spanische Superstar fort: «Wir werden in Zukunft noch viele gemeinsame Momente haben, es gibt noch viele Dinge, die wir gemeinsam tun können, das wissen wir.» Und da kommt nun der Fussballclub Real Madrid ins Spiel. Die Königlichen renovieren gerade ihr Stadion Santiago Bernabéu für über eine halbe Milliarde in den «modernsten Fussballtempel der Welt». Im Laufe des nächsten Jahres soll das Stadion fertiggestellt sein – und für die Eröffnung will man den Fans ein absolutes Spektakel bieten: Rafael Nadal gegen Roger Federer vor über 81’000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das wäre ein neuer Zuschauer-Weltrekord für ein Tennisspiel.

Gerüchte über ein derartiges Showmatch in Madrid gibt es schon länger. Laut Medienberichten, unter anderem von ESPN, sollen die Pläne in der spanischen Hauptstadt auch nach dem Rücktritt Federers weiterhin bestehen. Worauf die Madrilenen hoffen? Rafael Nadal. Er ist grosser Madrid-Fan – wollte beispielsweise beim Champions-League-Final im Mai unbedingt sein Team im Stadion sehen, obwohl am nächsten Tag sein Viertelfinal im French Open anstand. Zum Spiel lief er wegen Staus in der französischen Hauptstadt gar zu Fuss.

