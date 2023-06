F-35-Kampfjet: Neuer Wirbel wegen Ersatzteilen

Die Schweizer Luftwaffe hält trotz mehrerer Berichte in jüngster Vergangenheit über die hohen Kosten beim Jet am Kauf fest.

36 Flieger des Typs F-35 vom US-Hersteller Lockheed Martin will die Schweiz bestellen.

Die Schweizer Armee soll 36 neue Kampfjets des Typs F-35 bekommen. Doch so einfach ist es nicht, wie bereits in der Vergangenheit mehrmals klar wurde. Insbesondere die Kosten für den Kampfjet aus den USA sorgten vielerorts für Kritik. Und nun wird ein neues Kapitel in der F-35-Saga geöffnet. Laut «Blick» gibt es Probleme mit den Ersatzteilen für den F-35 aus dem Hause Lockhead Martin.