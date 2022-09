Zürich: Neues Allzeittief – CS-Aktie stürzt 10 Prozent ab

Der CS-Hauptsitz am Paradeplatz in Zürich.

Am Freitagmorgen ist der Aktienkurs der Schweizer Grossbank Credit Suisse auf einen neuen Tiefstand gesunken. Rund 4.20 Franken betrug der Kurs, nachdem er bereits am Donnerstagnachmittag stark gesunken war. Somit hat sich der Börsenwert innerhalb von fast zehn Monaten mehr als halbiert. Laut der NZZ sollen grosse Unsicherheiten über die Zukunft der Bank schuld daran sein. Am Freitagmittag lag die CS-Aktie dann gar mit zehn Prozent im Minus.