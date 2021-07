Das Scott Addict Gravel ist das Bike für Schotter und Kies

Mit Mountainbikes und Gravel-Bikes ist es so eine S ache: Wie oft werden die Teile tatsächlich jenseits befestigter Strassen bewegt? Eigentlich egal. Beide Spezies boomen. Darum hat Scott – der Schweizer Hersteller mit US-Wurzeln und Headquarter im Welschland – s ein 2015 eingeführtes Addict Gravel -Bike rundum modernisiert. I n seiner Neuauflage überzeugt d er robuste Renner d urch eine aufgeräumte Optik und V erbesserungen im Detail , die vor allem a uf Schotter & Co. ein besseres Handling versprechen.

Kabelsalat ist Vergangenheit

Neu ist beispielsweise die Kabelintegration am Lenker. Bei den einfacher ausgestatteten Addict Gravel bleiben die Leitungen unterhalb vom Lenker und Vorbau noch sichtbar, bei der Topversion Tuned sind sie in den aerodynamisch geformten Vorbau integriert. Das Tuned verzichtet dank einer bequemen E-Schaltung a uch a uf Schaltzüge und wird so noch cleaner.