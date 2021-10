«Aufmärsche nicht hinnehmen» : Neues Bündnis bläst in Bern zum Widerstand gegen Massnahmengegner

Eine linke Gruppierung ruft am kommenden Samstag zu einer Kundgebung auf. Zu lange habe man den «Corona-Rebellen und -Rebellinnen» das Feld überlassen.

Das Solidarische Bündnis Bern ruft zu einer Kundgebung am kommenden Samstag in der Bundesstadt auf.

Allwöchentlich ziehen die Gegnerinnen und Gegner der Covid-Massnahmen durch Bern und skandieren lautstark ihre «Liberté!»-Rufe. Eine linke Gruppierung, die sich Solidarisches Bündnis Bern nennt, will ihnen nun Paroli bieten, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Zu lange habe man die «Corona-Rebellen und Rebellinnen», die «Hand in Hand mit Verschwörungserzähler*innen, Antisemit*innen, Rassist*innen und Neonazis in einem Schweizerfahnenmeer durch Bern» marschieren würden, belächelt, schreibt das Bündnis auf Barrikade.info: «Wir dürfen solche Aufmärsche nicht mehr unwidersprochen hinnehmen!» Stattdessen gelte es, «linke und emanzipatorische Perspektiven in den öffentlichen Diskurs einzubringen».