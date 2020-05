China

Neues Coronavirus in Fledermäusen entdeckt

Ein chinesisches Forscherteam hat in Proben von Fledermäusen ein neues Virus gefunden, das eine enge Verwandtschaft mit dem Coronavirus aufweist.

Forscher der Shandong First Medical University haben nun ein neues Virus in Fledermäusen entdeckt, das mit dem Sars-CoV-2 eng verwandt ist. Seine Struktur bestätigt die These der Ursprungstheorie: «Seit der Entdeckung von Sars-CoV-2 gab es unzählige Vermutungen, dass das Virus seinen Ursprung im Labor findet», sagt Mikrobiologe Weifeng Shi, Hauptautor der Studie. «Unsere Studie zeigt jedoch sehr klar, dass diese Prozesse in der Tierwelt auf natürliche Weise passieren», ergänzt der Forscher. Die Form einer Genmutation namens Insertion soll das beweisen. Diese deutet nämlich darauf hin, dass die Entwicklung des Virus natürlich geschieht und es nicht im Labor entstanden ist.