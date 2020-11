Im sechsteilige Gebäude Komplex The Circle sind unter anderem zwei Hotels, ein Kongresszentrum, Restaurants, Bars und Einkaufsläden untergebracht.

Nach fünfjähriger Bauzeit haben der Flughafen Zürich und Swiss Life am Donnerstag The Circle eröffnet. Das Dienstleistungszentrum der Superlative beherbergt Läden, Restaurants, Hotels sowie ein Gesundheits- und ein Kongresszentrum. The Circle und der angrenzende Park sind direkt mit den Flughafen-Terminals verbunden. Die Gesamtfläche beträgt 180'000 Quadratmeter.