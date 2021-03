Schweizer Hotels leiden

Nachfrage innert kürzester Zeit weggebrochen

Der Schweizer Tourismus war durch die Coronavirus-Krise sehr rasch und ausserordentlich stark betroffen. Vielen Betrieben ist die Nachfrage in kürzester Zeit weggebrochen. Neben einer eigentlichen Stornierungswelle finden auch neue Buchungen beziehungsweise Reservationen kaum statt. Der Grund ist die weltweite Verunsicherung unter den Bevölkerungen sowie die Massnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus. Sowohl der Geschäftstourismus in den Städten als auch der Ferientourismus in den ländlich-alpinen Räumen sind betroffen.