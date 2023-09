Pietro Lombardi und Laura Maria haben ein Haus gekauft

In dem Haus plane das Paar seine «komplette Zukunft».

Das Paar befindet sich zusammen mit ihrem jüngsten Sohn Leano (8 Monate) zurzeit noch im Urlaub in der Türkei.

Es gab Krisen- und sogar Trennungsgerüchte: Doch nun scheint wieder alles in Ordnung zu sein zwischen Pietro Lombardi (31) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27): Wie die Influencerin auf Instagram verrät, hat das Paar ein Haus gekauft!

«Letzte Woche standen sehr viele wichtige Dinge an und eines der wichtigsten konnten wir auch endlich erledigen: Wir haben gemeinsam ein Haus gekauft», schreibt Laura Maria. Dies bedeute für das Paar mehr als nur einen Umzug: «Wir planen unsere komplette Zukunft darin. Wir freuen uns sehr, die ganzen Erlebnisse dort erleben zu dürfen, egal, ob es schöne oder auch schwere Tage werden», so die 27-Jährige weiter.

«Leano und Alessio werden dort aufwachsen»

Für die Fans des Paares kommt die Nachricht vom Hauskauf überraschend, dennoch zeigen sich viele erleichtert. «Das ist ein wichtiger und mutiger Schritt für euch. Ich wünsche euch nur das Beste», heisst es unter anderem in den Kommentaren. Jedoch sammeln sich auch einige negative Kommentare bezüglich der knappen Kleidung von Laura Maria, «Muss man jetzt, wenn man ein Haus kauft, halb nackt sein?», schreibt ein User. Ihre freizügige Kleiderwahl ist jedoch bei den aktuellen 35 Grad in der Türkei gut nachvollziehbar. Insgesamt erhielt der Post über 100’000 Likes in 16 Stunden.