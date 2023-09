Neues Familienmitglied : Sarah Jessica Parker adoptiert «And Just Like That»-Büsi

1 / 8 Sarah Jessica Parker teilt auf Instagram den neusten Familienzuwachs: ein kleiner Kater. Instagram/sarahjessicaparker Das Büsi ist nicht irgendein Kater: An der Seite von Sarah Jessica Parker spielte er in der Serie «And Just Like That» die Rolle ihres Kätzchens mit dem für die Serie sehr passenden Namen Shoe. Instagram/sarahjessicaparker Im Mai durfte das Büsi offiziell bei der Familie von Sarah Jessica Parker und ihrem Ehemann Matthew Broderick einziehen. Instagram/sarahjessicaparker

Darum gehts Kater Shoe aus der Serie «And Just Like That» hat ein neues Zuhause gefunden.

Im Mai dieses Jahres hat ihn Sarah Jessica Parker adoptiert.

Während der Dreharbeiten für die zweite Staffel hat sie sich wohl in den kleinen Stubentiger verliebt.

Er ist klein, flauschig und mag Schuhe: Shoe, Carrie Bradshaws (Sarah Jessica Parker, 58) Babykater. Er zieht in der zweiten Staffel des «Sex and the City»-Reboots bei ihr ein. Nun hat Sarah Jessica Parker bekannt gegeben, das Büsi adoptiert zu haben. «Sein Name hinter der Kamera ist Lotus», schreibt sie im Post auf Instagram. «Die Parker/Broderick-Familie hat ihn offiziell im April 2023 adoptiert, wenn er euch bekannt vorkommt, liegt das daran, dass er es ist», schreibt sie weiter.

Nicht nur Sarah Jessica Parker hat ein Tier vom Set adoptiert. So gab Reese Witherspoon nach den Dreharbeiten für «Natürlich Blond» (2001) dem Chihuahua Bruiser ein Zuhause. In «Hachiko – Eine wunderbare Freundschaft» (2019) spielte Hund Einsam eine wichtige Rolle – einsam ist er nun nicht mehr, denn er wurde von Hauptdarsteller Richard Gere adoptiert. Und ein Crewmitglied der Dreharbeiten von «Alien» (1979) nahm die Katze Jones zu sich. Russell Terrier Uggie (2002-2015), bekannt aus «The Artist» (2011) und «Wasser für Elefanten» aus demselben Jahr, ist so berühmt, dass er einen Artikel auf Wikipedia hat. Sein Trainer aus «The Alien», Omar von Muller, adoptierte die kleine Bekanntheit nach den Dreharbeiten.

Die Serie «And Just Like That» wird auf Rotten Tomatoes oder IMDb mit durchschnittlichen 65 Prozent beziehungsweise 5,7 von zehn Sternen bewertet. Vergangene Woche flimmerte die letzte Folge über die Bildschirme, eine dritte Staffel sei in Arbeit. Diese ist allerdings durch den Hollywood-Streik unterbrochen worden.