Bundesrat musste sich mit Sadomaso-Accessoires beschäftigen

Dies, um die Polizei von aufwendigen Kontrollen in Sexshops und an Messen zu bewahren.

… musste darüber beraten, was künftig vom Foltergütergesetz ausgenommen werden soll.

Deswegen musste sich der Bundesrat mit Dingen befassen, die in Sexshops verkauft werden.

2017 unterzeichnete die Schweiz ebenso wie 56 andere Nationen eine Deklaration zur Beendigung des Handels mit Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe und zur Folter verwendet werden. Im März 2021 war es dann so weit, dass der Europarat eine entsprechende Empfehlung an seine Mitgliedstaaten abgab, zu denen auch die Schweiz gehört.

Bekanntlich werden aber auch im Bereich der Sadomaso-Sexualität spielerisch Gegenstände eingesetzt, die beim Verwenden Schmerzen bereiten sollen und damit unter das Foltergütergesetz (FGG) fallen könnten, berichten die Zeitungen der CH Media. Die Gesetzgebung kenne zwar bereits Bestimmungen, die den Handel mit bestimmten Artikeln regelt, diese wurden aber im Rahmen der Waffen- oder Heilmittelgesetze verhängt. Ob ein Gegenstand aber explizit für Folter oder eine Hinrichtung vorgesehen ist, muss gemäss aktuellen Gesetzen nicht überprüft werden. Dies soll nun aber an die neue internationale Gesetzgebung angepasst werden, um zu verhindern, dass die Schweiz zur Drehscheibe für den Handel mit Foltergütern wird.

Bundesrat debattierte über Sexspielzeug

So musste der Bundesrat nun am vergangenen Freitag über die ungewohnte Materie beraten und sich mit der Grenze zwischen Folterinstrumenten und Erotikspielzeug befassen. Denn die Konferenz der Kantonalen Polizeikommandantinnen und -kommandanten der Schweiz KKPKS hatten rechtliche Unsicherheiten befürchtet, weil unter die Bestimmungen in den Anhängen der EU-Anti-Folter-Verordnung zahlreiche Güter fallen, «welche im Erotikbereich (Sadomaso-Praktiken) zum Einsatz gelangen». Explizit erwähnt werden sogenannte sekundäre Foltergüter, die nebst Folter auch erotischen Zwecken dienen.