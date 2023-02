Spanien gewährt Frauen bis zu fünf Tage Menstruationsferien

Auch in der Schweiz gab es in der Vergangenheit solche Forderungen, etwa von Juso-Präsidentin Ronja Jansen.

Leidet eine Frau an Periodenschmerzen, darf sie den Menstruationsurlaub von drei auf fünf Tage verlängern.

In anderen Ländern wie zum Beispiel Japan oder Südkorea gibt es den Menstruationsurlaub schon länger.

In Spanien haben Frauen ab jetzt das Recht, bis zu fünf Tage pro Monat Menstruationsferien zu beziehen.

Am Donnerstag, 16. Februar 2023, wurde in Spanien ein Gesetz verabschiedet, welches es Frauen erlaubt, jeden Monat bezahlten Menstruationsurlaub zu beziehen. Damit haben Frauen das Recht auf drei Tage Menstruationsferien im Monat. Bei starken Schmerzen während der Periode können sie diese auf fünf Tage verlängern.

Ähnliche Forderungen für die Schweiz

Als letzten Mai über die Gesetzesänderung in Spanien diskutiert wurde , äusserte sich Juso-Präsidentin Ronja Jansen positiv dazu. «Es wäre super, würde unser Staat der weiblichen Regel ebenfalls eine solch grosse Beachtung schenken.»

Ähnlich sah das auch SP-Nationalrätin Tamara Funiciello. Es sei grundsätzlich so, dass die Menstruation noch immer ein Thema sei, das tabuisiert werde. Anderer Meinung war beispielsweise SVP-Nationalrätin Yvette Estermann. «Die Frauen konnten bislang mit ihren Problemen und Schmerzen umgehen. Das können sie auch in Zukunft – auch ohne Gesetz.»

Laut FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher könnten sich Menstruationsferien in der Schweiz gar zum Nachteil für die betroffenen Frauen herausstellen, da dieser Sonderurlaub ihrer Meinung nach dazu führt, dass Arbeitgeber vermehrt Männer einstellen, um die Ausfälle zu verhindern.

Was hältst du vom Menstruationsurlaub?

Asiatische Länder mit Vorreiterrolle

Mit dem Anbieten eines Menstruationsurlaubs ist Spanien das erste Land in Europa. In einigen Ländern gibt es aber schon seit Jahrzehnten entsprechende Regelungen – vor allem Länder im asiatischen Raum haben eine Vorreiterrolle.

Japan

In Japan wurde der Menstruationsurlaub 1947 in das Arbeitsgesetz aufgenommen. Nach Artikel 68 des Gesetzes dürfen Arbeitgeber von Frauen, die ihre Periode haben, nicht verlangen, an diesen Tagen zu arbeiten.