Italien: Matteo Salvini will neue Regeln auf Italiens Strassen

Verkehrsminister Matteo Salvini will mit den neuen knallharten Regeln die italienischen Strassen sicherer machen.

Verkehrsminister Matteo Salvini will neue knallharte Regeln einführen.

Viele Tote auf Italiens Strassen

Das Ziel besteht darin, das Gesetz bis Oktober im Parlament zu verabschieden. Salvini äusserte die Hoffnung, dass dies so schnell wie möglich geschehen wird. Er nahm auch den Dank von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni entgegen, die die Massnahmen als dringend ansieht, um die vielen Verkehrstoten, unter denen es auch viele junge gibt, auf den Strassen des Landes zu reduzieren.

Zweimal zu schnell innerorts: bis zu 1000 Euro Busse

Die neuen Regelungen betreffen insbesondere Verstösse wie die Nutzung von Handys am Steuer, das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss , Geschwindigkeitsüberschreitungen und Falschparken. Wer mindestens zweimal im Jahr innerorts die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet, dem droht eine Busse von über 1000 Euro und möglicherweise der Führerscheinentzug bis zu 30 Tagen. Wesentlich höhere Geldbussen gelten nicht nur für Personen, die auf Behindertenparkplätzen parken (von 330 bis 990 Euro), sondern auch für diejenigen, die Bushaltestellen blockieren (von 165 bis 660 Euro).

Die von Salvini angekündigte «Nulltoleranz» betrifft auch Personen, die betrunken oder unter Drogeneinfluss fahren. Wiederholungstäter werden härter bestraft. In solchen Fällen wird der Führerschein sofort eingezogen und kann in den schwersten Fällen für bis zu drei Jahre eingezogen bleiben. Zusätzlich dazu wird jedem, der bereits positiv auf Alkohol getestet wurde, das Führen eines Fahrzeugs nach Alkoholkonsum, selbst in geringen Mengen, untersagt. Sie müssen auf eigene Kosten eine «Alkoholsperre» einbauen, eine Vorrichtung, die den Motor blockiert, wenn ein Blutalkoholgehalt von mehr als Null festgestellt wird.