Kantonsrat: Neues Gesetz soll Isabel Garcia-Eklat verhindern

Um solche Fälle in Zukunft zu verhindern, reichte die EDU Ende Februar eine Motion im Kantonsrat ein. Der Vorstoss fordert eine Gesetzesänderung: «Der Sitz soll trotz Wechsel in der Partei bleiben. Nach einem Parteiwechsel muss diejenige Person aus dem Kantonsrat austreten, sich in der neuen Partei etablieren und bei den nächsten Wahlen neu kandidieren», sagt Motionsunterzeichner Thomas Lamprecht.