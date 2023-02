Spex Festival präsentiert sein Premieren-Line-up

1 / 29 Dieser Sommer wird heiss! Das Spex-Hip-Hop-Festival debütiert am 21. und 22. Juli in der Schweizer Hauptstadt Bern. Am ersten Tag mit dabei: Rapper Alligatoah. Gadget ABC Entertainment Auch Rapper UFO361 heizt am ersten Tag dem Publikum kräftig ein. Gadget ABC Entertainment Unterstützt werden sie am Freitag auch von SSIO… Gadget ABC Entertainment

Darum gehts Am 21. und 22. Juli feiert das Spex-Hip-Hop-Festival seine Premiere in Bern.

Seit dem 14. Februar sind alle 26 Acts bekannt. So stehen unter anderem Alligatoah, UFO361, SSIO, Nura, KT Gorique, RIN, Yung Hurn, Kool Savas, Stereo Luchs, Mimiks und LCone auf der Bühne.

Tickets gibt es bereits ab 99 Franken und sind ab dem 17. Februar erhältlich.

Vom 21. bis 22. Juli verwandelt sich das Bernexpo-Gelände zur grossen Hip-Hop-Sause: Das Spex-Festival ist das neue Openair am Schweizer Festivalhimmel und feiert mit 26 Acts auf zwei Bühnen einen fulminanten Auftakt. Die Veranstaltenden holen für die Premiere Musikgrössen aus der nationalen und internationalen Rap- und Hip-Hop-Szene in die Schweizer Hauptstadt. Der Anlass richtet sich an ein junges Publikum ab 16 Jahren, das sich für Musik und Street Culture interessiert.

Bereits am ersten Festivaltag am Freitag fährt das Spex gross auf. Auf der Hauptbühne dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf das Multitalent Alligatoah freuen, der nicht nur mit Rap, sondern auch mit Gesang und Theatralik begeistert. UFO361 zählt derzeit zu den gefragtesten Musikern im deutschen Rap-Business und ist ebenfalls einer der Headliner. Im Gepäck hat er sein neues Album «Love My Life». SSIO, Nura, EAZ, L Loko & Drini und Luuk runden das Line-up auf der Mainstage ab.

Geballte Frauenpower bietet sich derweil auf der Clubstage. Dort warten Paula Hartmann mit tiefgründigem Pop-Rap und Ace Tee, die gerade erst im November ihre letzte EP releast hat. Weiter geben das Rap-Duo Bounty & Cocoa, Souky und Rapperin Wa22ermann ihren Sound zum besten. Verstärkung bekommen sie von Rapper Symba.

Nationale und internationale Acts am Samstag

Erstklassig geht es am Samstag direkt weiter. Nachdem Rapper RIN seine Tour im Frühling auf den Winter 2023 verschoben hat, wird er die Menge auf der Mainstage am zweiten Festivaltag beglücken. Unterstützung bekommt der 28-Jährige von Kool Savas und dem Wahlschweizer Yung Hurn. Aus der nationalen Musikszene stehen Stereo Luchs, Monet 192, KT Gorique und die beiden Luzerner Mimiks und LCone auf der Bühne.

Das Hip-Hop-Duo Celo & Abdi, Teuterekordz, Ahzumjot und Apsilon heizen der Crowd auf der Clubstage ein. Mit Buds kommen auch Fans von französischem Rap auf ihre Kosten. Die Bündnerin Gigi rundet das Programm ab.

Festivalbändel wird per Post nach Hause geschickt

Das Spex-Festival wird bargeldlos durchgeführt und ist nur mit dem RFID-Chip am Festivalbändel möglich. Damit entfällt das Anstehen beim Bändeltausch und das Cashless-Guthaben kann direkt auf den Chip geladen werden. Wer sein Ticket bis am 16. Juni 2023 kauft, erhält den Festivalbändel kurz vor dem Event per Post nach Hause geschickt.

Tickets für das Wochenende sind ab dem 17. Februar verfügbar. Dies mit einer Early-Bird-Aktion. Die Tagespässe sind für je 99 Franken zu haben. Wer sich das gewaltige Spex-Spektakel gleich an beiden Tagen gönnen will, bekommt den Zweitagespass für 168 Franken. Als VIP bist du an einem Festivaltag für 159 Franken dabei, an zweien für 269 Franken. Die Tickets können auch über die Peeps-App und ab dem 16. Februar im Vorverkauf bei Sunrise Starzone mit Rabattaktion erworben werden. 20 Minuten ist Medienpartner vom Spex Festival.