Neues Hip-Hop-Festival Spex – Rapper RIN ist der erste Headliner

Darum gehts Angesagte nationale und internationale Rap- und Hip-Hop-Künstlerinnen und -Künstler stehen am 21. und 22. Juli in Bern auf der Bühne.

Das Spex-Festival fährt beim Debüt gross auf. So ist der Deutschrapper RIN der erste Headliner am Musikfest auf dem Bernexpo-Gelände.

Tickets gibt es bereits ab 99 Franken und sind ab dem 17. Februar verfügbar.

Der Festivalsommer wird dieses Jahr um ein Highlight reicher: Am 21. und 22. Juli findet erstmals das Spex-Festival auf dem Bernexpo-Gelände statt. Mit 26 Acts auf zwei verschiedenen Bühnen holen die Veranstalter Musikgrössen aus der nationalen und internationalen Rap- und Hip-Hop-Szene in die Schweizer Hauptstadt und sorgen so für ein bebendes Sommerwochenende. Speziell: Der Anlass richtet sich an ein junges Publikum ab 16 Jahren, das sich für Musik und Street Culture interessiert.

Deutschrapper RIN ist der erste Headliner

Das heisse Line-up wird bis am 14. Februar 2023 stückweise verraten. Mit dem Deutschrapper RIN ist aber bereits der erste Headliner am Spex bekannt. Der 28-Jährige wird die Menge auf der Hauptbühne am Samstag beglücken. Unterstützung kriegt er von Monet192. Mit dem Track «Papi» erreichte der Ostschweizer Millionen von Views und eine Auszeichnung als «Best Talent» bei den Swiss Music Awards. Inzwischen zeigt sich der 26-Jährige auch von seiner verletzlichen Seite. So rappt er in seiner letzten Single «Shocks»: «Ja, ich will, dass du mich brauchst. Wahrscheinlich nur, weil ich dich brauch.»

Weiter geht es am Samstag mit dem Westschweizer Buds. Der in Biel aufgewachsene Brasilianer machte seine ersten musikalischen Schritte mit dem Kollektiv «La Base». Der Rapper spielt mit Genres und Sprachen – mal Baile Funk auf Portugiesisch, dann wieder französischer Trap. «Ich versuche, das Beste aller Welten zu verbinden», kommentiert er seine einzigartigen Kreationen.

Mit der Rapperin Gigi ist auch die Schweizer Frauen-Rapszene vertreten. Die Bündnerin gilt als vielversprechende Newcomerin in der Schweizer Musikszene. «Ich bin gekommen, um zu bleiben!», verspricht Gigi. Provokativ und trotzdem nahbar rappt sie über Selbstliebe und Verletzlichkeit und lässt Genregrenzen offen.

Frauenpower am Spex

Auch für den Freitag ist bereits ein Act bekannt. Am ersten Festivaltag steht das perfekt eingespielte Duo Bounty & Cocoa mit altbewährten Hip-Hop-Klischees auf der Clubstage. Sie selbst fassen ihr Lebensgefühl mit eigenen Worten zusammen: «Wir sind bad, young and free, shake den Ass durch Berlin.» Und tatsächlich liefern die beiden Frauen eiskalte Attitüden, lange Nägel, Bikinis, Riesen-Schlangen und spielerische Flows auf Spanisch, Englisch und Deutsch. Ihre Lieblingsthemen: Sex Positivity, Emanzipation und Queerness.

Tickets für das Wochenende sind ab dem 17. Februar verfügbar. Die Tagespässe sind für je 99 Franken zu haben. Wer sich das gewaltige Spex-Spektakel gleich an beiden Tagen gönnen will, bekommt den Zweitagespass für 168 Franken. Als VIP bist du an einem Festivaltag für 159 Franken dabei, an zweien für 269 Franken.

20 Minuten ist Medienpartner vom Spex-Festival.

