Airline bietet Kleidermietservice an

So sieht die Outfitauswahl für den Frühling sowie Herbst für Frauen in den Kategorien «Smart Casual» und «Basic» aus.

Auch bei der Anzahl der Kleidungsstücke hast du die Wahl zwischen drei bis vier Oberteilen und zwei Unterteilen oder fünf bis sechs Oberteilen und drei Unterteilen. Das Ausleihen der kleinen Garderobe kostet 25 Franken, bei der grösseren bezahlst du 42 Franken. Dein zusammengestelltes Kleiderset wird dir nach der Ankunft in Japan in dein Hotel geliefert und kann für maximal zwei Wochen behalten werden, bevor du es in der gleichen oder auf Wunsch in einer anderen Unterkunft zurückgibst. Die gemieteten Kleider werden je nach Dauer des Aufenthalts ohne Waschen wohl kaum für die ganzen Ferien reichen, ersparen dir jedoch einen Teil des Packens und auch den einen oder anderen Waschgang zurück in der Heimat.