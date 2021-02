Es ist in drei Ausgaben für 79 Franken erhältlich – und ist in zwei Ausgaben bereits ausverkauft.

Das Zürcher Nachtleben zieht normalerweise viele Menschen in die Stadt. Doch Bars und Clubs sind wegen Corona zu. Aus der Sehnsucht nach Ausgang heraus hat eine Gruppe von Freunden ein Leiterlispiel entwickelt, das eine typische Zürcher Nacht abbilden soll. «Wir wollen die Abenteuer des Zürcher Nachtlebens in die eigenen vier Wände holen», sagt Yannick Lippuner, der an der Entwicklung beteiligt war. Die Partyfans sollen in Erinnerungen schwelgen können.