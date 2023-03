Neues Lichtkonzept für weniger Jetlag – so fliegt Swiss ab 2025

Swiss hat ihr neues Konzept «Swiss Senses» vorgestellt: Die Fluggesellschaft hat in der Langstreckenflotte ihre Kabinenausstattung erneuert und will so ab 2025 ein «neues Reiseerlebnis» bieten. Die First, Business und Economy seien von Grund auf neu gestaltet, die 2022 eingeführte Premium-Economy-Klasse bleibe bestehen.