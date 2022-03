Ernstkampf erst in einem Jahr? : Bestätigt – Roman Bürki wechselt zu neuem US-Team

Jetzt ist es fix: Roman Bürki verlässt Borussia Dortmund und schliesst sich St. Louis City SC an. Auf Spielpraxis dürfte der Ex-Nati-Goalie noch eine ganze Weile warten.

Bürki ist in der Goalie-Hierarchie des BVB immer weiter zurückgefallen. Die klare Nummer eins: Gregor Kobel.

Der ehemalige Nati-Goalie schliesst sich St. Louis SC an.

Bereits am Dienstag erreichten uns die News aus Deutschland: Der ehemalige Schweizer Nati-Goalie stehe vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum US-Club St. Louis City SC. Eine Bestätigung der beiden Clubs stand noch aus, doch der Abschied des 31-Jährigen im Sommer, der seit 2015 beim BVB spielt, sollte bereits feststehen.

Am Mittwoch folgt die Bestätigung: Das neue MLS-Franchise St. Louis verpflichtet Bürki für drei Jahre bis Ende 2025. Neues MLS-Franchise? Genau. Das neue Team aus dem US-Bundesstaat Missouri wird erst auf die kommende Saison hin ins Geschehen der nordamerikanischen Elite-Liga eingreifen. Heisst: Der erste Ernstkampf gegen Shaqiris Chicago Fire und Co. ist erst ab März 2023 zu erwarten.

Lutz Pfannenstiel plant früh

St. Louis’ Sportchef Lutz Pfannenstiel (48), bestens bekannter Fussball-Weltenbummler und ehemaliger SRF-Experte, plant dennoch frühzeitig, bastelt bereits jetzt am Kader. Mit Bürki ist dem ehemaligen Goalie ein regelrechter Coup gelungen – womit nun erst vier Spieler auf dem Roster des Clubs stehen. Bestätigt wurde der Transfer am frühen Mittwochnachmittag mit einer Soundnachricht auf Twitter, in der sich Bürki auf Deutsch bei Pfannenstiel anmeldet: «Hallo, diese Nachricht ist für Lutz. Ich bin’s, der neue Torhüter.»