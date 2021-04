Anzeigengenerator «Netzpigcock» - Neues Online-Tool generierte schon 1000 Anzeigen wegen Dickpics

Jolanda Spiess-Hegglin lanciert mit ihrem Verein #NetzCourage das Projekt «NetzPigCock»: Dabei handelt es sich um ein Online-Tool, mit dem innert einer Minute eine Anzeige auf einem vorfrankierten PDF ausgedruckt werden kann, wenn man ungefragt ein Penis-Bild zugeschickt bekam und das zur Anzeige bringen will.

So sieht die Homepage von netzpigcock.ch aus.

Schon im ersten Monat, in dem das neue Tool auf netzpigcock.ch online ist, wurden über 1000 Anzeigen damit generiert.

Die Zugerin Jolanda Spiess-Hegglin lancierte mit ihrem Verein #NetzCourage das Projekt «NetzPigCock».

Gemäss dem Verein #NetzCourage von Jolanda Spiess-Hegglin erhält jede zweite Frau in der Schweiz ungefragt Penisbilder zugeschickt. «Das ungefragte Versenden von Penisbildern fällt unter den Pornografie-Tatbestand von Art. 197 Abs. 2 StGB und ist somit verboten. Wer dagegen verstösst, wird mit einer Busse bestraft. Ist die Person, die das Penisbild unaufgefordert erhält, unter 16 Jahre alt, wird der Täter mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft», schreibt der Verein auf seiner Website netzpigcock.ch .

1178 Anzeigen in einem Monat generiert

Nun zeigt sich: Schon im ersten Monat wurden 1178 Anzeigen generiert, berichtete das Online-Portal Zentralplus. Gespeichert wird dort, wie viele Anzeigen aus welchen Kantonen erstellt werden. Persönliche Daten werden nicht gespeichert, schreibt der Verein. Die meisten Anzeigen wurden in Zürich generiert (211). Darauf folgen Waadt (197) und Basel-Stadt (89). In Zug wurde das Tool 76 Mal und in Luzern 56 Mal gebraucht. Wie oft diese generierten Anzeigen dann auch tatsächlich verschickt wurden, ist hingegen unbekannt.