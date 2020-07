Reaktionen zum Quarterback-Deal

Neues Patriots-Logo wegen Verpflichtung von Newton?

Die New England Patriots haben mit Cam Newton einen Nachfolger für Tom Brady gefunden. Die Fans sind aber nicht restlos überzeugt und machen sich über den Style des Neulings lustig.

Mit Tom Brady ist die Legende weg. Seine Ära bei den New England Patriots ist zu Ende. An seiner Stelle blieben dem besten NFL-Team der vergangenen Jahre die wenig erfahrenen Quarterback Jarrett Stidham und Brian Hoyer. Das Ende der Dynastie schien absehbar.

Die meisten Fans freuen sich darauf, Newton im Trikot der Patriots zu sehen. Dass er in Boston aber grossen Erfolg haben wird, bezweifeln viele. So zeigt eine Umfrage auf Twitter mit mehr als 20’000 Beteiligungen, dass eine Mehrheit nicht daran glaubt, dass der Quarterback die Patriots in den Super Bowl führen kann.

Einige Fans zweifeln auch an der Genauigkeit von Newtons Pässen. Die Quote war in der letzten Saison zwar nicht sonderlich hoch, aber in Newtons Karriere bisher selten ein Problem.