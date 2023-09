Neues Promi-Duo : Taylor Swift und Travis Kelce – so stehen ihre Liebeschancen

Darum gehts Neues Traumpaar: Taylor Swift und Travis Kelce haben sich gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt und damit ihre Liaison bestätigt.

Taylor Swift hat ihrerseits eine lange Liste an Verflossenen – wird diese Liebe länger halten als alle anderen?

Das Kennenlernen und die Aussichten auf eine lange, gemeinsame Zukunft – eine Übersicht.

Travis Kelce: Sein erster Annäherungsversuch

Am 7./8. Juli performte Taylor Swift im Kansas Citys’ Arrowhead Stadion – vermutlich hat der Kansas City Chiefs-Spieler Travis Kelce aber schon vorher ein Auge auf die Pop-Sängerin geworfen. Im April 2023 wurde die Trennung zwischen ihr und dem britischen Schauspieler Joe Alwyn (32) bekannt. Auch dem Footballer schien Swifts Single-Status nicht entgangen zu sein.

Im Podcast «New Heights», den Kelce zusammen mit seinem Bruder Jason hat, sprach er darüber, das Konzert der Sängerin besucht und einen Annäherungsversuch gestartet zu haben. Wie bei jedem The-Eras-Tour-Konzert wurden auch in Kansas Freundschaftsarmbänder verschenkt und getauscht – ein Muss für jeden Swiftie. Travis ergatterte welche und versah sie mit seiner Telefonnummer. Er hoffte darauf, auf Taylor zu treffen, da sie normalerweise spezielle Fan-Meet-and-Greets bei ihren anderen Tourneen veranstaltet hatte. Bei der aktuellen Tour verzichtete sie aber darauf, da jedes Set dreieinhalb Stunden dauerte und sie ihre Stimme jeweils schonen wollte. «Sie trifft sich mit niemandem – oder zumindest wollte sie sich nicht mit mir treffen, also habe ich es persönlich genommen», meinte Kelce scherzend.

Lockeres Dating oder ernste Beziehung?

Im August schienen sich die beiden dann doch noch getroffen zu haben. In einer weiteren Folge des Podcasts sprachen die Brüder über Travis’ neuen Schnurrbart. Jason fragte ihn, was Taylor wohl über seine Gesichtsbehaarung denkt. «Wir sprechen in dieser Folge nicht von Taylor Swift, aber etwas sagt mir, dass sie es mögen wird», entgegnet Travis.

Mitte September verriet eine Quelle gegenüber «Entertainment Tonight», dass sich Taylor und Travis in der «Kennenlernphase» befinden und ihre Liaison locker halten würden – auch wegen der vollen Terminkalender. Ein weiterer Insider bekräftigte: «Travis steht schon seit einiger Zeit auf Taylor und ist definitiv in sie verknallt.» Die beiden hüllten sich aber lange in Schweigen, sollen sich heimlich getroffen haben. Und auch von Interviewern auf die Romanze angesprochen, reagierte der Footballer ausweichend.

Die neuesten Bilder geben jedoch ein eindeutiges Signal: Taylor ist zwar bekennender Kansas-City-Chiefs-Fan, doch das alleine dürfe die 33-Jährige nicht in die VIP-Lounge des Arrowhead Stadions gebracht haben. Zudem nahm die Sängerin neben niemand Geringerem als Travis’ Mutter, Donna Kelce, Platz.

Travis und Taylor – das sind ihre Liebeschancen

Sechs Jahre lang soll Taylor mit ihrem Ex Joe Alwyn zusammen gewesen sein. Wegen ihrer «unterschiedlichen Persönlichkeiten» war dann aber Schluss, wie eine Quelle im April gegenüber «People» sagte. Davor war sie mit einigen namhaften Schauspielern und Musikern zusammen, darunter der schottische DJ Calvin Harris (39), Schauspieler Tom Hiddleston (42) und natürlich Ex-One-Direction Frontman Harry Styles (29). Keine der Beziehungen hielt jedoch wirklich lange, bis auf ihre letzte.

Mit Travis Kelce geht die Sängerin nun also eine Liaison mit einem Profi-Sportler ein – und sie scheint ihm schon ordentlich Glück zu bringen: Die Chiefs gewannen das Spiel gegen die Chicago Bears mit 41 zu 10. Das Paar wurde gefilmt, wie es gemeinsam das Stadion verliess. Es heisst, die beiden hätten sich ein ganzes Restaurant «erkauft», um in absoluter Privatsphäre gemeinsam essen zu können. Es scheint also ernst zu sein bei «Traylor». Verlässt man sich auf die Prognose der Sterne, stehen die Chancen gut: Sie ist Schütze, er Waage – eine Kombination, bei der es «einfach klick macht», wie die «Astro Woche» schreibt.