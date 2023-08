Diese Promis bekommen auf Instagram am meisten Hate

Heidi Klum ist in Deutschland am meisten Kritik ausgesetzt.

Der Schweizer Gjon’s Tears schafft es in Österreich und in der Schweiz auf Platz zwei.

In einem neuen Ranking von Casino.at wurde der Anteil positiver Rückmeldungen, die österreichische und Schweizer Promis auf Instagram bekommen, ausgewertet. Das Ranking, welches rund 72 Stars umfasst, zeigt, welche Schweizer hierzulande und bei unseren Nachbarn am besten ankommen.

Mit 87 Prozent positiven Reaktionen landet der Schweizer Musiker Gjon’s Tears auf Platz zwei in der Tabelle. Der 25-Jährige war die Schweizer Hoffnung am ESC im Jahr 2021. Bei seinen 115’000 Followern und Followerinnen kommt der Berner laut der Auswertung sehr gut an. Nur der österreichische Produzent Van Snyder ist mit 99 Prozent positivem Feedback noch beliebter. Auch Sänger Seven (Platz 5), Komiker Manu Burkart (Platz 6) und Schlagerstar Beatrice Egli (Platz 10) schaffen es in die Top 10 der beliebtesten Promis.