Royal-Traumpaar: Cara Delevingnes Schwester liebt Griechen-Prinz

1 / 6 Eine neue Frau bringt Prinz Konstantinos-Alexios von Griechenland und Dänemark zum Strahlen. Instagram/alexiosgreece Der begehrte Royal-Junggeselle hat sich in das britische It-Girl Poppy Delevingne verliebt. Getty Images for Miu Miu Den Beweis lieferte er direkt in seiner Instagram-Story. Der 24-Jährige teilte ein Foto des Models, das genüsslich an einer Kokosnuss schlürft, und macht damit die Beziehung offiziell. Instagram/alexiosgreece

Darum gehts Prinz Konstantinos-Alexios von Griechenland und Dänemark (24) scheint frisch verliebt zu sein – und zwar in Poppy Delevingne (36).

Das bestätigt der Patensohn von Prinz William (40) jetzt mit einem Foto auf Instagram.

Dabei ist die Schwester von Model und Schauspielerin Cara Delevingne (30) eigentlich noch verheiratet.

Vor einer paradiesischen Kulisse posiert Poppy Delevingne in einem fliederfarbenen Bikinioberteil, während sie an einer Kokosnuss schlürft. Veröffentlicht wurde das Foto aber nicht von der Britin, sondern von Prinz Konstantinos-Alexios von Griechenland und Dänemark. Der 24-Jährige teilte den Ferien-Schnappschuss in seiner Instagram-Story und machte damit die Beziehung zur älteren Schwester von Model und Schauspielerin Cara Delevingne (30) endlich offiziell.

Bereits Anfang Jahr tauchten erste Gerüchte auf, dass die beiden ein Paar sein sollen. Damals schwänzte der Patensohn von Prinz William (40) den Gedenkgottesdienst seines am 10. Januar verstorbenen Grossvaters, Ex-König Konstantin, in Athen und wurde stattdessen in Westlondon gesichtet. An seiner Seite: Poppy.

Poppy Delevingne ist noch verheiratet

Die «Daily Mail» veröffentlichte daraufhin zahlreiche Paparazzi-Bilder, auf denen zu sehen ist, wie die beiden händchenhaltend durch die britische Metropole schlendern. «Sie standen küssend und sich umarmend mitten in einem Buchladen – sie hatten sicher keine Angst, zusammen gesehen zu werden», erfuhr der Journalist Richard Eden von Augenzeugen.

Wann genau ihre Beziehung begonnen hat, ist unklar. Fest steht aber, dass das Model noch verheiratet ist. Im Mai 2014 gab die 36-Jährige James Cook (40) in einem weissen Kleid von Chanel Couture in einer Traumhochzeit das Jawort. Doch ihre Liebe hielt nicht: Das einstige Paar gab im vergangenen April die Trennung bekannt. «Sie kamen zusammen, als sie beide noch sehr jung waren. Sie haben sich über die Jahre einfach auseinanderentwickelt. Soweit ich weiss, hat sie die Beziehung beendet», sagte ein Insider gegenüber «InTouch». Die Scheidung soll allerdings noch nicht vollzogen sein.

Verbindungen zur britischen und griechischen Königsfamilie

Mütterlicherseits hatte Poppy seit jeher mit dem britischen und dem griechischen Königshaus eine Verbindung. Ihre Grossmutter Janie Sheffield war 23 Jahre lang mit Joceyln Stevens, dem berühmten Herausgeber des «Queen»-Magazins, verheiratet. Das Paar zählte Prinzessin Margaret, die Schwester von Queen Elizabeth II und Anthony Armstrong-Jones, Lord Snowdon, zu ihrem Freundeskreis. Zudem war Janie die Kammerzofe von Prinzessin Margaret und gehörte zu den letzten Personen, die die Royal sahen, bevor sie 2002 starb.

Auch ihre Grossmutter väterlicherseits, Angela Delevingne, hatte als englische Aristokratin gute Kontakte zu den Königshäusern – allen voran zu Prinz Philip, der als Philippos Andreou von Griechenland und Dänemark auf der griechischen Insel Korfu geboren wurde. «Ein 17-jähriger Prinz Philip und meine Grossmutter in Venedig, 1938», schrieb Poppy nach dem Tod des Ehemannes der Queen zu einem alten Bild. «Meine Cousine erinnert sich, dass sie gesagt hat: ‹Nachdem sie ihn getroffen hatte, dachte sie, er würde eines Tages einen sehr guten Ehemann abgeben.› Wie recht sie hatte», ist weiter zu lesen.

Die Muse und der Thronfolger

Poppy Delevingne ist ein britisches It-Girl und arbeitete bereits für Laura Ashley, Paige Adams, Mango und Burberry als Model. 2009 ernannte sie Karl Lagerfeld zur Chanel-Botschafterin. Zudem war sie in den Filmen «Kingsman: The Golden Circle» und «King Arthur: Legend Of The Sword» zu sehen. Seit 2019 spielt sie in der Sky-Serie «Riviera».

Konstantinos-Alexios, Prinz von Griechenland und Dänemark ist der Enkel des ehemaligen griechischen Königs Konstantin und der dänischen Prinzessin Anne-Marie. Er steht direkt hinter seinem Vater Pavlos in der Thronfolge des ehemaligen griechischen Thrones und in der britischen Thronfolge. Allerdings wurde die griechische Monarchie 1973 abgeschafft, weshalb ihnen heute nur noch der Titel der Königsfamilie erhalten bleibt. Mittlerweile führen sie ein Jetset-Leben mit Basis in England.