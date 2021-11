Universitätsspital Basel – Neues Verfahren erkennt Todesfall-Risiko von Corona schon vor Infektion

In der Studie bemerkten die Forschenden, dass es einen Zusammenhang zwischen hohen Konzentrationen des Biomarkers «hFlower-Lose» in den Atemwegen und einem schweren oder sogar tödlichen Verlauf von Covid-19 gibt.

«Mit einem normalen Nasen-Rachenabstrich kann in Zukunft – auch bereits vor einer Covid-19-Infektion – prognostiziert werden, wie eine Erkrankung verlaufen wird», so Forscher Alexandar Tzankov.