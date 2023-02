Neues Virus in Frankreich: HCirV-1 befällt die menschliche Leber

via REUTERS

In Paris hat sich nun zum ersten Mal auch ein Mensch mit einer Art von Circovirus angesteckt.

Das Pariser Institut Pasteur meldet den ersten bekannten Vertreter der Circoviren , der auch Menschen krank machen kann. Die Mediziner gaben der Virusvariante vorläufig den Namen humaner Circovirus (HCirV-1) und verdeutlichen damit die Gefahr für den Menschen. Was es mit dem Virus auf sich hat, gibt es in der folgenden Übersicht zu lesen :

Was sind Circoviren?

Der erste menschliche Fall

Mediziner stiessen bei einer Patientin aus Paris jüngst auf eine neue Art des Circovirus, der auch Menschen krank machen kann. In Behandlung stand die Patientin aufgrund ungeklärter Nierenprobleme: «Die Patientin hatte eine ungeklärte chronische Hepatitis mit wenigen Symptomen. Sie hatte 17 Jahre zuvor eine Herz-Lungen-Transplantation erhalten und war seitdem regelmässig überwacht worden. Wir hatten über mehrere Jahre hinweg Zugang zu einer grossen Anzahl von Proben und konnten so dieses neuartige Virus identifizieren, was völlig unerwartet war», erklärt Marc Eloit, Mitautor der Studie.